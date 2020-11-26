مصر.. إحالة مريضة السرطان المغتصبة للطب الشرعي

أحالت النيابة العامة في مصر، مريضة السرطان التي اغتصبت تحت وطأة التهديد بالأسلحة البيضاء، إلى الطب الشرعي.

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وكلفت النيابة الطب الشرعي بموافاتها بتقرير الفحص الطبي، إذ أنه الدليل الفني المعتمد لديها لتوثيق الاتهام.

وبيّنت تحقيقات النيابة أن المريضة تعرضت للاغتصاب بعد خروجها من المستشفى وتلقيها جرعة من العلاج الكيمياوي لمعاناتها من مرض السرطان.

وأنها كانت بصحبة ابنتها في توك توك استقلتاه بقصد توصيلهما إلى منزلهما، لكن سائق التوك توك اتصل بصديقه الذي قابله في الطريق واستقل التوك إلى جانبه، وانحرفا إلى طريق يؤدي إلى منطقة زراعية مهجورة واغتصبا السيدة، بعد أن هدداها بذبح ابنتها إن لم تستجب لهما.

وبعد ساعات من بلاغ المجنى عليها لمباحث القليوبية، حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمين بعد تلقيها بلاغا بالواقعة، وألقت القبض عليهما، وأحالتهما للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.

ونسبت النيابة للمتهمين، تهمتي الاغتصاب تحت تهديد سلاح أبيض، وحيازة سلاح أبيض، واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليها وابنتها على مدار 4 ساعات، شرحا فيها مأساة اختطافهما ثم اغتصاب السيدة بالإكراه.

المصدر: RT