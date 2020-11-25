 
مباشر

بعد أزمة محمد رمضان.. تداول صور لممثلين مشهورين مع مذيع إسرائيلي في مصر (صور)

مجتمع

بعد أزمة محمد رمضان.. تداول صور لممثلين مشهورين مع مذيع إسرائيلي في مصر (صور)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p86i

نشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الصور لعدد من الممثلين المصريين بجانب مذيع إسرائيلي في مهرجان الجونة.

بعد أزمة محمد رمضان.. تداول صور لممثلين مشهورين مع مذيع إسرائيلي في مصر (صور)

أحدثت الصور التي جمعت عددا كبيرا من الفنانين بالإسرائيلي شادي بلان جدلا واسعا مؤخرا، خلال وجوده في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي 2019، دون دعوة رسمية وفق بياني المهرجان ورده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

بعد أزمة محمد رمضان.. تداول صور لممثلين مشهورين مع مذيع إسرائيلي في مصر (صور)

كما تلقى مسؤولو المهرجان وبعض الفنانين اتهامات بالتطبيع كون الضيف إسرائيليا، رغم أن المهرجان لم يوجه دعوة رسمية لبلان لحضور فعالياته.

بعد أزمة محمد رمضان.. تداول صور لممثلين مشهورين مع مذيع إسرائيلي في مصر (صور)
بعد أزمة محمد رمضان.. تداول صور لممثلين مشهورين مع مذيع إسرائيلي في مصر (صور)

المصدر: مصر تايمز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا