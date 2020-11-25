بعد أزمة محمد رمضان.. تداول صور لممثلين مشهورين مع مذيع إسرائيلي في مصر (صور)

نشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الصور لعدد من الممثلين المصريين بجانب مذيع إسرائيلي في مهرجان الجونة.

أحدثت الصور التي جمعت عددا كبيرا من الفنانين بالإسرائيلي شادي بلان جدلا واسعا مؤخرا، خلال وجوده في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي 2019، دون دعوة رسمية وفق بياني المهرجان ورده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

كما تلقى مسؤولو المهرجان وبعض الفنانين اتهامات بالتطبيع كون الضيف إسرائيليا، رغم أن المهرجان لم يوجه دعوة رسمية لبلان لحضور فعالياته.

المصدر: مصر تايمز