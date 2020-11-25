وزارة العمل الروسية: عدد العاملين بعيدا عن المكاتب يزداد بمقدار 110 مرات

يعمل 6.5 % من سكان روسيا في الوقت الراهن بعيدا عن المكاتب.

أعلن ذلك ناطق باسم وزارة العمل الروسية في حديث أدلى به الأربعاء 25 نوفمبر لصحيفة "إزفيستيا" الروسية وقال إن عدد المواطنين الروس العاملين بعيدا عن المكاتب ازداد منذ بدء تفشي فيروس كورونا في روسيا بمقدار 110 مرات.

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وأوضح أن الموظفين في قطاع التعليم والقطاع المالي هم الذين غالبا ما ينتقلون إلى نظام العمل عن بعد.

وأضاف أن 30 ألف شخص كانوا يعملون منذ عام في روسيا بعيدا عن المكاتب. أما اليوم فانتقل إلى نظام العمل هذا نحو 6.5% من العاملين، أي 3.5 مليون مواطن روسي، ما يزيد بمقدار 110 مرات عما هو عليه مطلع العام الجاري.

وأفادت وزارة العمل بأن غالبية العاملين عن بعد هم سكان موسكو وبطرسبورغ.

يذكر أن مجلس الدوما (البرلمان الروسي) قد تبنى قانون العمل عن بعد والذي ينظم واجبات أرباب العمل إزاء العاملين بعيدا عن المكاتب. ويرى نواب البرلمان الروسي أن نظام العمل عن بعد سيتطور في روسيا لأن كلا الجانبين (العمال وأرباب العمل) يستفيدان منه.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا