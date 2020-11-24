الإعلامي الإماراتي ناشر صورة محمد رمضان مع مشاهير إسرائيل يكشف سرا جديدا

نشر الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، توضيحا بخصوص الصورة التي نشرها لمحمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير اَدام.

لقول كلمة الحق الفنان محمد رمضان لم يكن يعلم ان الفنان الذي التقط الصورة معه من الجنسية الاسرائلية لـ التوضيح ... — حمد المزروعي (@uae_3G) November 23, 2020

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وقال الإعلامي الإماراتي تعليقا على الصورة التي أثارت الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، إن رمضان لم يكن يعلم أن المطرب إسرائيلي.

وكتب المزروعي، الذي يعتبر مفجر هذه الأزمة، عبر حسابه على "تويتر": "لقول كلمة الحق الفنان محمد رمضان لم يكن يعلم أن الفنان الذي التقط الصورة معه من الجنسية الإسرائيلية للتوضيح".

كان المزروعي أول شخص ينشر صورة رمضان والمطرب الإسرائيلي عبر حسابه على "تويتر"، وعلق عليها وتم تداولها على نطاق واسع، ولقيت حفاوة من الجانب الإسرئيلي سواء من خلال المتحدث الرسمي للجيش أو الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، كما لقيت الصورة هجوما حادا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقام المزروعي بحذف الصورة بعد الجدل الكبير الذي أثارته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث قد أعلنت في اجتماعها أمس الاثنين، إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير إسرائيل في دبي.

المصدر: RT