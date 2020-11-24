السيسي يوجه بعلاج سيدة مصابة بمرض نادر (صور)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعلاج سيدة تعانى من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوغرام.

وتم إنقاذ السيدة بعد استغاثتها المنشورة في الصفحة الأولى من عدد جريدة "الوطن"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر.

وكلف الرئيس المصري مسؤولي وزارة الصحة والسكان بعلاج السيدة عزيزة، ليتم نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها.

ووجه الرئيس المصري بتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لأسرة السيدة عزيزة، حيث تعول 3 أولاد ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج وتعليم أبنائها.

وعزيزة ابنة مركز الباجور بالمنوفية، تبلغ من العمر 38 عاما فقط، قضت السنوات الأخيرة منها تحت وطأة العلاج، ولكن الظروف المالية اضطرتها للخروج من المستشفى وعدم استكمال علاجها، ولم تقف المأساة عند هذا الحد وإنما أيضا تجلس في بيت عائلتها برفقة 7 من أفراد الأسرة، وقد كبر جسمها وأصبحت عاجزة على أن تحمله، حتى تخطى وزنها 300 كيلوغرام، نتيجة المرض النادر الذي أصابها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية