بالفيديو والصور.. ميلانيا ترامب تستقبل شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض

في ظل الاحتفالات بأعياد رأس السنة، تحتفل السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بشجرة الكريسماس، التي تم جلبها إلى ساحات البيت الأبيض ضمن تقاليد سنوية راسخة.

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ونشرت زوجة الرئيس الأمريكي تغريدة على حسابها في "تويتر" وهي تستقبل شجرة الميلاد التي تجرها عربة أحصنة.

وكتبت السيدة الأولى "كل عام يجلب وصول شجرة الكريسماس روح البهجة والتقاليد إلى البيت الأبيض، ستستمر شجرة هذا العام في إضفاء البهجة على أولئك الذين سيمرون عبر قاعات البيت الأبيض خلال هذا الوقت الأكثر روعة من العام".

Today I welcomed the arrival of the beautiful @WhiteHouse Christmas Tree! We are excited to begin decorating the People's House for the holiday season! #WHChristmaspic.twitter.com/8Qaq9sfiw9 — Melania Trump (@FLOTUS) November 23, 2020

Each year the arrival of the #WHChristmas tree brings a spirit of holiday warmth & tradition to the @WhiteHouse. This year’s tree will continue to bring joy to those who will pass through the halls of the White House during this most wonderful time of the year. pic.twitter.com/RVHkWtoaWo — Melania Trump (@FLOTUS) November 23, 2020

المصدر: تويتر