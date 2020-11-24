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بالفيديو والصور.. ميلانيا ترامب تستقبل شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض

مجتمع

بالفيديو والصور.. ميلانيا ترامب تستقبل شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض
Reuters
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في ظل الاحتفالات بأعياد رأس السنة، تحتفل السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بشجرة الكريسماس، التي تم جلبها إلى ساحات البيت الأبيض ضمن تقاليد سنوية راسخة.

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ونشرت زوجة الرئيس الأمريكي تغريدة على حسابها في "تويتر" وهي تستقبل شجرة الميلاد التي تجرها عربة أحصنة.

وكتبت السيدة الأولى "كل عام يجلب وصول شجرة الكريسماس روح البهجة والتقاليد إلى البيت الأبيض، ستستمر شجرة هذا العام في إضفاء البهجة على أولئك الذين سيمرون عبر قاعات البيت الأبيض خلال هذا الوقت الأكثر روعة من العام".

بالفيديو والصور.. ميلانيا ترامب تستقبل شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض
بالفيديو والصور.. ميلانيا ترامب تستقبل شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض
بالفيديو والصور.. ميلانيا ترامب تستقبل شجرة عيد الميلاد في البيت الأبيض

المصدر: تويتر

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