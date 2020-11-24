مصر.. نشر أول صورة لإحدى ضحايا "سفاح الجيزة"

نشرت صحيفة "الوطن" المصرية أول صورة لنادين ضحية "سفاح الجيزة" قذافي فرج، التي أثارت ضجة خلال الفترة الأخيرة.

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وقالت والدة نادين، ضحية "سفاح الجيزة" إنها "لا تصدق حتى الآن وفاة ابنتها نادين، ولا تستطيع الجزم بها".

وتابعت: "أنا مكنتش أعرف اللي بيجري حواليا ده، أتاريه كان من شهر أكتوبر 2019 حتى الآن، وأنا ماعرفش أي حاجة بتدور حواليا".

وانهارت والدة نادين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، قائلة: "ناس كانت بتيجي تسألني، وتقلي كلام غريب زي البقاء لله وأنا مش مصدقة"، نافية أن تكون ابنتها اختفت فجأة، مؤكدة أن الضحية سافرت إلى فرنسا بتذكرة طيران وتأشيرة وجواز سفر، برفقتها فتاتين بصحبة منتج سوري، بالإضافة لسائق القذافي".

المصدر: الوطن