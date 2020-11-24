ترامب يختار أسماء الديوك الرومية التي "سيعفو عنها"

جرت العادة، أن يقوم الرئيس الأمريكي "بالعفو" عن اثنين من الديوك الرومية في يوم عيد الشكر، الذي تحتفل به الولايات المتحدة في رابع يوم خميس من شهر نوفمبر في كل عام.

وهذه المرة اختار الرئيس دونالد ترامب، اسم "حبوب الذرة"، و"عرنوس الذرة" للديكين اللذين سيتم "العفو" عنهما".

وتم عرض الديكين على الجمهور، خلال مؤتمر صحفي في فندق Willard InterContinental في وسط مدينة واشنطن.

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أقيم حفل "العفو" الأمريكي التقليدي عن الديوك الرومية، في يوم عيد الشكر لأول مرة في عام 1863 بفضل الرئيس أبراهام لنكولن.

وستقام "مراسم العفو" هذه السنة، في حديقة الورود بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء 24 نوفمبر. ويمكن لسكان البلاد التصويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد الرمز الرئيسي لهذا العيد، واختيار الطائر الذي سيصبح "الديك الرومي الوطني لعيد الشكر".

المصدر: وكالات