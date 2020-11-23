الفنان محمد رمضان يتجاهل غضب الشعب المصري وينشر فيديو جديدا

قالت وسائل الإعلام المصرية إن الفنان المصري محمد رمضان، تجاهل غضب الشعب بعد نشر صور له مع مشاهير من إسرائيل.

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وأوضحت أن رمضان نشر فيديو من زيارته الأخيرة لجنوب مصر وقال في تعليق مصحوب: " صباح الخير على أصحاب القلوب الصافية والعقول الحكيمة جمهوري الغالي".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد حددت اليوم الاثنين جلسة 19 ديسمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، بتهمة الإساءة للشعب المصري.

وأقام طارق محمود، المحامي الدعوى أمام "الأمور المستعجلة"، على خلفية تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان المصري مع فنان إسرائيلي يدعى عومير آرم، في دبي.

وتقدم محمود بإنذار على يد محضر لنقابة المهن التمثيلية، مطالبا إياها بإحالة الفنان محمد رمضان، للتحقيق الفوري، وشطبه من جداول النقابة.

وعلق رمضان على حسابه في رد سريع، عقب انتشار الصورة: "ليس هناك مجال كي أسأل كل واحد عن هويته وجنسيته"، في محاولة منه لتفادي العاصفة التي أحدثتها الصورة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية