تفاصيل جديدة عن صورة محمد رمضان مع مشاهير إسرائيل وعلاقة أحدهم بشارون

كشف مدير مركز طيبة للدراسات السياسية خالد رفعت، عن تفاصيل جديدة بشأن الصورة التي جمعت الفنان محمد رمضان بثلاثة مشاهير إسرائيليين.

إقرأ المزيد

وقال رفعت خلال حديثه مع الإعلامي سيد علي: "بداية أسمح لي أوضح نقطة سريعة، لية بننتقد الفنان محمد رمضان أنه فنان مصري بيشيل اسم مصر شئنا أو أبينا، وبلا شك فنان مجتهد وله جمهوره أنا مش منهم بصراحة، هو بيخاطب تيمة البطل السوبر المظلوم اللي بيقدر يتغلب على الأقوياء والأغنياء، وقدر بالتيمة دي يكون جمهور معين شايفه البطل".

وتابع: "الجمهور ده بيقلده في كلامه وطريقة لبسه، طبيعي إني أقلق يقلده في التطبيع"، مشيرا إلى أن مصر حاربت إسرائيل 5 مرات في 30 عاما، وأنهم لا يخفون طمعهم في جزء من أرضنا "بالنسبة للخليج معندهوش الجزء ده، مفيش حروب ولا مشاركة في الأرض، فاللي ينفع يعمله الإماراتيين مينفعش يعمله محمد رمضان".

وأضاف: "محمد رمضان يكذب وأنا مصر أنه يكذب، عندما يقول إنه لم يكن يعرف، هو كان يعرف وسافر من مصر على طائرة رشيد الحبتور، وقايلين له حفلة لافتتاح فرع جديد لرشيد الحبتور في تل أبيب، هتتعمل في دبي الحفلة كان فيها رئيس الجالية اليهودية في الإمارات ونص الحاضرين جايين من إسرائيل. كانت القصة هتعدي لغاية ما واحد من المدعوين حمد المزروعي مستشار وصحفي في الامارات، وكان على أول طيارة طلعت من الامارات لتل أبيب، نشر الصورة، رمضان قاله يشيل الصورة".

رفعت لفت أن الإسرائيليين عقب حذف الصورة، لم يسكتوا "الهدف كان إظهار إن ده تطبيع، بعدها ايلاد تسلا رجل الأعمال وابن اخت شارون وضياء سبع أول لاعب كرة محترف إسرائيلي في الخليج، نشروا صورته وفوجئنا بالفيديو بتاع محمد رمضان في الحفل والأغنية الشهيرة هافا ناجيلا اللي اتعملت 1920".

المصدر: وسائل إعلام مصرية