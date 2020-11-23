صور تكشف عن الوجه الحقيقي لـ"سفاح الجيزة" وتنكره بأشكال مختلفة

كشفت صور متنوعة نشرتها وسائل الإعلام المصرية عن الوجه الحقيقي لـ"سفاح الجيزة"، وتنكره بأشكال مختلفة حتى لا يتم اكتشاف أمره.

وظهر "سفاح الجيزة" بـ3 أشكال مختلفة الأولى بدون لحية وشارب، والأخرى بلحية خفيفة بدون شارب، والثالثة بلحية وشارب، حيث اعتاد على الزواج من ضحاياه بهذه الطريقة.

وارتكب محام أربعيني ملقب بـ "سفاح الجيزة" سلسلة جرائم قتل قبل 5 سنوات، حيث تخلص من جثث ضحاياه في مقبرة بحي بولاق الدكرور بمدينة الجيزة في مصر بالإضافة إلى جرائم أخرى في مدينة الإسكندرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية