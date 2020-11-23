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صور تكشف عن الوجه الحقيقي لـ"سفاح الجيزة" وتنكره بأشكال مختلفة

مجتمع

صور تكشف عن الوجه الحقيقي لـ
Reuters
الأمن المصري
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كشفت صور متنوعة نشرتها وسائل الإعلام المصرية عن الوجه الحقيقي لـ"سفاح الجيزة"، وتنكره بأشكال مختلفة حتى لا يتم اكتشاف أمره.

صور تكشف عن الوجه الحقيقي لـسفاح الجيزة

وظهر "سفاح الجيزة" بـ3 أشكال مختلفة الأولى بدون لحية وشارب، والأخرى بلحية خفيفة بدون شارب، والثالثة بلحية وشارب، حيث اعتاد على الزواج من ضحاياه بهذه الطريقة.

صور تكشف عن الوجه الحقيقي لـ

وارتكب محام أربعيني ملقب بـ "سفاح الجيزة" سلسلة جرائم قتل قبل 5 سنوات، حيث تخلص من جثث ضحاياه في مقبرة بحي بولاق الدكرور بمدينة الجيزة في مصر بالإضافة إلى جرائم أخرى في مدينة الإسكندرية.

صور تكشف عن الوجه الحقيقي لـ

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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