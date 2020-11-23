ارتفاع عدد الولادات في روسيا في فترة انتشار وباء فيروس كورونا

حسبما أوردت هيئة الإحصاءات الروسية فإن عدد الولادات ازداد في فترة انتشار وباء فيروس كورونا بحلول أكتوبر الماضي في 74 منطقة روسية.

وجاء في تقرير أصدرته الهيئة أن إقليم كراسنودار شهد في تلك الفترة ولادة أطفال يزيد عددهم بـ 899 مولودا مقارنة بالفترة الممثالة للعام الماضي. وضمت قائمة أفضل المناطق الروسية الثلاث من حيث عدد الولادات عام 2020 مقاطعة نفوسيبيرسك حيث ازداد عدد الولادات بـ868 مولودا مقارنة بالعام الماضي وجمهورية داغستان (زيادة 683 مولودا).

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وأعادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى الأذهان أن مكاتب استشارة النساء الحوامل ودور الولادة لم تغلق طيلة فترة وباء فيروس كورونا ولم يفرض عليها قيود الحجر الصحي.

وقالت:" في حال إصابة المرأة قبل ولادة الطفل بفيروس كورونا فإن مولودها يوضع في غرفة معزولة خاصة تتوفر فيها كل ما يلزمه من الأدوية والأجهزة الطبية".

وأفادت هيئة الإحصاءات الروسية بأن عدد الولادات في عموم روسيا ازداد خلال الأشهر الـ9 الاولى الماضية لعام 2020 بنحو 9 آلاف مولود، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا