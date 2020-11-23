إليسا تعلق على رسالة الرئيس اللبناني لشعبه في عيد الاستقلال
Reuters
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علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى اللبنانيين في مناسبة عيد الاستقلال بتغريدة على حسابها في "تويتر".
وكتبت إليسا عبر "تويتر": "عن أيا بلد عم يحكي الرئيس عون، من أيا كوكب طالع يحكي؟؟؟!! نزال عالأرض وشوف شو عم بصير!؟ مش معقول".
عن أيا بلد عم يحكي الرئيس عون ، من أيا كوكب طالع يحكي؟؟؟!!— Elissa (@elissakh) November 21, 2020
نزال عالارض وشوف شو عم بصير!؟
مش معقول
ووجه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مساء السبت الماضي، رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الـ77 لعيد الاستقلال، وتناول في كلمته مجمل التطورات الراهنة في ضوء المستجدات الأخيرة.
المصدر: تويتر