مصري يجمع بين 4 زوجات في منزل واحد: يتبارين في إسعادي

قال رجل الأعمال المصري عمرو عزب المتزوج من 4 سيدات إن "زواجه من 4 نساء ساعده في أن تظهر كل منهن أحسن ما فيها أمامه".

وخلال استضافته ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أشار عزب إلى أنه يعيش مع زوجاته الأربع في منزل واحد، ودائما ما تخرج كل منهن أفضل ما فيها ويتبارين في إسعاده.

ولفت إلى أنه يحب زوجاته الأربع بلا استثناء، مستشهدا على ذلك بأنه، في حال كان الشخص لديه 4 أبناء فدائما ما يحبهم جميعا ولا يفرق بينهم في المعاملة.

وأضاف: "حبيت فيهم كل حاجة، ومش لازم يكون اللي في واحدة مش في الباقي".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT