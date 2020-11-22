 
مباشر

مقتل شخصين على الأقل بإطلاق نار في ولاية نبراسكا الأمريكية

مجتمع

مقتل شخصين على الأقل بإطلاق نار في ولاية نبراسكا الأمريكية
YouTube
عناصر شرطة في مكان وقوع إطلاق النار في مدينة بيلفيو بولاية نبراسكا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7ex

أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما جراء إطلاق نار وقع في مدينة بيلفيو بولاية نبراسكا، اليوم الأحد.

إقرأ المزيد
مقتل شخص وجرح 7 في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية
مقتل شخص وجرح 7 في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

وقالت الشرطة المحلية في بيان نشرته عبر صفحتها في "تويتر"، أن رجال الأمن عثروا على أربعة متضررين مصابين بطلقات نارية، "وتم نقل اثنين منهم إلى مركز طبي تابع لجامعة نبراسكا، فيما جرى تأكيد وفاة الاثنين الآخرين في مكان الحادث".

وجاء في البيان أيضا أن المشتبه بضلوعه في عملية إطلاق النار تم توقيفه بعد وقوع الحادث، دون ورود معلومات عن هويته.

وذكر أن الشرطة تلقت في وقت سابق اليوم بلاغات عن قنبلة مزروعة في شاحنة مركونة في موقف للسيارات في المدينة، وذلك قبل تلقي أجهزة الأمن بلاغا عبر الهاتف عن وقوع إطلاق نار في المنطقة نفسها.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا