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مصر.. سعر صادم لحقيبة يد الفنانة ياسمين صبري (صور)

مجتمع

مصر.. سعر صادم لحقيبة يد الفنانة ياسمين صبري (صور)
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ياسمين صبري
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نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها من داخل طائرتها الخاصة عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام، حيث ظهرت بإطلالة كلاسيكية وبجانبها حقيبة لفتت الأنظار إليها.

مصر.. سعر صادم لحقيبة يد الفنانة ياسمين صبري (صور)ياسمين صبري وحقيبتها

وحقيبة الفنانة ياسمين صبرى من ماركة "Hermes Berkin"، وهي شركة فرنسية شهيرة للأزياء الفاخرة، ويبلغ سعر الحقيبة ما يقارب 20 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل الـ315 ألف جنية.

مصر.. سعر صادم لحقيبة يد الفنانة ياسمين صبري (صور)سعر الحقيبة

وتحرص الفنانة ياسمين صبرى على مشاركة جمهورها من وقت لآخر الصور والفيديوهات وأبرز أنشتطتها وجولاتها الترفيهية والفعاليات التى تشارك بها، حيث نشرت مؤخرا صورة لها داخل طائرتها الخاصة خلال عودتها من الجونة وارتدت بنطلونا أبيض وقميصا أسود فى إطلالة كلاسيكية بسيطة.

المصدر: مصر تايمز

 

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