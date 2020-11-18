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مأساة بسبب كورونا.. طلبت سترة زوجها الذي عاشت معه 63 عاما كي تشعر أنه بجانبها!

مجتمع

مأساة بسبب كورونا.. طلبت سترة زوجها الذي عاشت معه 63 عاما كي تشعر أنه بجانبها!
Reuters
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ذكرت صحيفة "l'Eco di Bergamo" أن زوجين إيطاليين عاشا معا 63 عاما، توفيا في نفس اليوم بسبب فيروس كورونا.

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عاش فينتشنزو وأولغا مولينو في ضاحية سيستو سان جيوفاني بمدينة ميلانو، وكان التقيا في الجنوب في بوليا في سن 18 عاما، وانتقلا إلى مدينة ميلانو في عام 1957.

وصرحت إحدى حفيدات مولينو الست بأن الزوجين احتفلا نهاية شهر سبتمبر الماضي، بذكرى زواجهما الثالثة والستين.

وأفادت الحفيدة بأن الجدين تتراوح أعمارهما بين 82 و 83 عاما، وكانا مريضين لمدة عشرة أيام، وعلى الرغم من ارتفاع درجة حرارتهما، إلا أنهما لم ينتظرا قدوم الطبيب؛ ومع التشخيص الأولي للأنفلونزا، تم وصف مضادات حيوية لهما.

تم إدخال الزوجين إلى مستشفى في مدينة مونزا في 11 نوفمبر، وقاما قبل الركوب في سيارة الإسعاف بقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم، وكانت نسبته لدى فينسينزو 68٪، ولدى أولغا 86٪.

وفي المستشفى، وضعا في جناحين منفصلين، إلا أن أولغا طلبت أن يحضروا إليها سترة زوجها كي تشعر أنه بجانبها، وبالنهاية توفيا يوم الأحد الماضي بفارق ساعة.

المصدر: نوفوستي

 

 

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