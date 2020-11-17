إسرائيل.. تمديد حبس حاخام متهم بارتكاب جرائم جنسية ضد طلابه لستة أيام إضافية

قررت محكمة في مدينة ريشون ليتسيون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تمديد حبس حاخام متهم بارتكاب جرائم جنسية ضد طلاب مدرسته، لستة أيام إضافية، حسبما أوردت مراسلتنا.

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فيما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن تنفيذ قرار المحكمة نشر اسم الحاخام تم تأجيله حتى يوم الأربعاء 18 نوفمبر، وذلك لإعطاء الدفاع إمكانية اللجوء إلى محكمة محلية للطعن فيه.

فيما قالت وسائل إعلام إن المتهم هو ناثانيال ديري، الحاخام الحاسيدي المعروف من مدينة اللد، الذي تم اعتقاله الجمعة الماضي، إثر اشتكاء اثنين من قيامه بارتكاب أفعال فاحشة وتحرشات جنسية ضدهما.

المصدر: RT + وسائل إعلام