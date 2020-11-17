عمليات قتل وتشويه الأحصنة في فرنسا لم تتوقف منذ 6 أشهر

أعلن وزير الزراعة الفرنسي، جوليان دينورماندي، أن عمليات قتل وتشويه الأحصنة لا تزال مستمرة عبر البلاد، وأن السلطات فتحت مئات التحقيقات في هذه الحوادث.

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وذكر الوزير بأن عمليات القتل الغامضة للأحصنة تستمر في البلاد منذ أكثر من ستة أشهر، مضيفا أن هذه لعمليات تستهدف أحيانا الأحصنة القزمة والحمير.

ونقلت قناة BFMTV عن دينورماندي قوله إن الاعتداءات على الخيول باتت أقل تواترا، غير أنها لم تتوقف. وأضاف أن السلطات تلقت "400 بلاغ" عن العثور على جثث الأحصنة المشوهة، وتابع: "ليست كلها لها علاقة بقضايا جنائية، إذ يدور الحديث أحيانا عن أسباب طبيعية، لكن أجهزة الأمن تجري نحو 100 تحقيق".

وذكر الوزير أن هذه التحقيقات تواجه صعوبات لأن الجرائم ترتكب "في الحقول"، بعيد عن أعين شهود وكاميرات، لكنه أضاف أن "رجال الأمن لا يفقدون عزيمتهم".

وفي أغسطس الماضي، وردت تقارير أن الاتحاد الفرنسي للفروسية رفع دعوى مدنية أمام محكمة بسبب الجرائم الغامضة التي يقوم مرتكبوها في أغلب الأحيان بقطع أذن أو أعضاء تناسلية أو عين للحصان المقتول.

ومن بين الفرضيات التي ينظر فيها المحققون التصدي لتحد تم طرحه عبر الإنترنت أو مشاركة في طقس ديني غريب. كما ليس من المستبعد أن يكون مرتكبو الجرائم أشخاصا مختلين نفسيا.

المصدر: نوفوستي