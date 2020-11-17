سائق حفارة ينقذ ثلاثة أشخاص من حريق بواسطة مجرفة حفارته

أنقذ سائق حفارة في موسكو ثلاثة أشخاص من شقة محترقة بواسطة مجرفة حفارته، حسبما أفادت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء.

وقالت مديرية الطوارئ بمدينة موسكو لوكالة "نوفوستي" إن سائق الحفارة، شامل محمدوف، سمع صيحات استغاثة من إحدى شقق المبنى السكني الذي كان يعمل بالقرب منه، وسارع إلى مكان الحادث لنجدة المنكوبين.

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وجاء في بيان للمديرية أن "عمل شامل محمدوف الشجاع سمح بإنقاذ ثلاثة أشخاص من المبنى المحترق قبل وصول لفرق الإطفاء، فقد سمع صيحات الاستغاثة وهرع إلى المبنى وأنقذ الناس بواسطة المجرفة".

moscow.mchs.gov.ru

moscow.mchs.gov.ru

moscow.mchs.gov.ru

وأضاف البيان أن فرق الإنقاذ الأولى وصلت إلى مكان الحادث بعد دقائق وأنقذت ستة أشخاص آخرين، بينهم طفل.

المصدر: نوفوستي