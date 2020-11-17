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بالفيديو.. الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى الالتزام بالحجر المنزلي على طريقته الخاصة

مجتمع

بالفيديو.. الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى الالتزام بالحجر المنزلي على طريقته الخاصة
Reuters
عناصر من الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على "تويتر" أنه "دعا المواطنين إلى التقيد بإجراءات التعبئة العامة والالتزام بالحجر المنزلي، عبر مناشير ألقتها المروحيات فوق المناطق اللبنانية".

يذكر أن لبنان بدأ السبت الماضي تنفيذ قرار الإقفال التام، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد المصابين والوفيات، ونقص شديد بعدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات.

المصدر: تويتر

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