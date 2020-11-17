بالفيديو.. الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى الالتزام بالحجر المنزلي على طريقته الخاصة

أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على "تويتر" أنه "دعا المواطنين إلى التقيد بإجراءات التعبئة العامة والالتزام بالحجر المنزلي، عبر مناشير ألقتها المروحيات فوق المناطق اللبنانية".

#الجيش_اللبناني يدعو المواطنين الى التقيّد باجراءات التعبئة العامة والالتزام بالحجر المنزلي عبر مناشير القتها المروحيات فوق المناطق اللبنانية pic.twitter.com/o69TN0KyIu — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) November 17, 2020

يذكر أن لبنان بدأ السبت الماضي تنفيذ قرار الإقفال التام، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد المصابين والوفيات، ونقص شديد بعدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات.

المصدر: تويتر