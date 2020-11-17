 
مباشر

مصر.. المحكمة تصدر قرارا بتخفيف عقوبة قتلة نجل المذيعة مروة ميمي

مجتمع

مصر.. المحكمة تصدر قرارا بتخفيف عقوبة قتلة نجل المذيعة مروة ميمي
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p691

قضت محكمة الطفل في مصر، بتخفيف الحكم الصادر على المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة "النهار" مروة ميمي.

إقرأ المزيد
مصر.. القضاء يصدر حكما نهائيا ضد قتلة نجل المذيعة مروة ميمي
مصر.. القضاء يصدر حكما نهائيا ضد قتلة نجل المذيعة مروة ميمي

وتم تخفيف الحكم من السجن 7 سنوات لـ 6 أشهر، بعدما تم الحكم بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، فيما قضت بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وذكر باقي المتهمين من أصدقاء المتهم والمجني عليه، أن المتهم أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طلبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم أنه لا داعي للخوف، موضحا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجني عليه في رأسه فسقط قتيلا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا