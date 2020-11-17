بالفيديو.. سعودي تعلم اليابانية بمجهود ذاتي يرحب بوفد اليابان في قمة العشرين

نشرت السفارة السعودية في العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا لشاب سعودي يرحب بوفد ياباني مشارك في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة.

وأشار الشاب السعودي أحمد السليم، في كلمته إلى عمق ومتانة العلاقات السعودية اليابانية التاريخية، ومرور 65 عاما من الصداقة بين البلدين.

ونوه إلى دراسته الذاتية للغة اليابانية، حيث بدأ اهتمامه بها في عام 2013 كما يذكر على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشاب السعودي، يستخدم منصات التواصل في تعليم اللغة اليابانية والإجابة عن أسئلة المهتمين بها.

وتستضيف المملكة قمة مجموعة العشرين (G20) هذا العام، افتراضيا، يومي السبت والأحد المقبلين.

المصدر:akhbaar24+ تويتر