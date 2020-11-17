تطورات جديدة في قضية مرتكب أغرب جريمة قتل في مصر

استلمت مشرحة زينهم في مصر رفات الضحية الثالثة للمتهم "قذافي فتحي"، 49 سنة، محام والمعروف إعلاميا بـ"سفاح الجيزة".

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وستعمل المشرحة على فحص وكتابة تقرير الصفة التشريحية للمتوفية وإجراء تحليل البصمة الوراثية عن طريق أخذ عينة من الهيكل العظمي للمجني عليها ومطابقته بالبصمة الوراثية لأقاربها، تمهيدا لاستخراج تصريح بالدفن.

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات عن أن مأمورية انتقلت مساء أمس مع المتهم "سفاح الجيزة" لشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، حيث توجد شقتين للمتهم اتخذهما مقبرة لدفن ضحاياه.

وأضافت المصادر أنه بالحفر في الشقة الثانية والتي كان يتخذها المتهم مكتبا للمحاماة، تم العثور على هيكل عظمي خاص بالفتاة نادين السيد سيد علي شقيقة زوجه المجني عليها، والتي اعترف المتهم بأنه أقام معها علاقة عاطفية قبل الزواج من شقيقتها، وأثناء إنهاء إجراءات الزواج من شقيقة المجني عليها، هددته بفضحه أمام أسرتها، فاستدرجها المتهم إلى شقته في شارع العشرين ببولاق الدكرور، وخنقها ودفنها بملابسها في مكان العثور عليها.

وكشفت التحريات عن أن المتهم قذافي فتحي كان قد اعترف بقتل زوجته فاطمة الزهراء زكريا علي، 34 سنة، في عام 2015 وذلك لسرقتها مبلغ 330 ألف جنيه ورفضت رده مهدده بفضحه لقيامه بالنصب على صديقة المحاسب رضا محمد عبد اللطيف، فوضع السم لها في الطعام ثم هشم رأسها في حائط بالشقة بمنطقة المريوطية، ووضعها في ديب فريزر ونقلها إلى الشقة الكائنة في شارع العشرين ببولاق الدكرور ودفنها بملابسها.

وأضافت أن المتهم اعترف أيضا بقتل صديقه رضا محمد عبد اللطيف، 48 سنة، محاسب، ويعمل في دولة السعودية، بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

المصدر: الوطن