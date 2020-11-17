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مصر.. تحرك قانوني جديد في قضية سما المصري

مجتمع

مصر.. تحرك قانوني جديد في قضية سما المصري
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سما المصري
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أكد أشرف ناجي، محامي الراقصة سما المصري، أنه سيتقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية ضد موكلته.

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وأشار إلى أنه سيتقدم بالطعن لإظهار براءة موكلته، بعد الحكم عليها بسنة وغرامة 100 جنيه.

ومن المفترض أن تقضي سما المصري فترة حبسها داخل سجن النساء، بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بحبسها سنة، لحين النظر في الطعن المقدم منها على الحكم بمحكمة النقض.

وقضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بحبسها سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء مبلغ الغرامة هذا والاكتفاء بغرامة 100 جنيه، والمراقبة لمدة سنة، في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع المصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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