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مصر.. زوجة الفنان الراحل محمود ياسين تتعرض لهجوم شديد بسبب طريقة ظهورها

مجتمع

مصر.. زوجة الفنان الراحل محمود ياسين تتعرض لهجوم شديد بسبب طريقة ظهورها
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دافعت الفنانة، رانيا محمود ياسين، عن والدتها، بعد نشرها برومو عبر حسابها على إنستغرام وظهورها (الوالدة) خلال إحدى حلقات برنامج "واحد من الناس".

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وردت رانيا على التعليقات التي هاجمت والدتها لظهورها فى البرنامج بشعرها، حيث جاءت أحد التعليقات "الله يهديها كيف ظهرت وبالتلفزيون وشعرها باين وهي في اشهر العدة ما يجوز"، لترد رانيا قائلة:" كل إنسان هيتحساب لوحده خليك انت مع الله اللى هيحسبك لوحدك برضه".

كما ردت رانيا غاضبة على إحدى المتابعات التي تساءلت لماذا ظهرت والدتها في البرنامج بشعرها، قائلة:"هي حره، هي حره، المهم انت لمي شعرك وسيبك من شعرها، وهو كله بقي شغال في دار الإفتاء لا حول ولا قوه الا بالله".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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