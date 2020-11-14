وفاة المخرج التلفزيوني السعودي طارق ريري

توفي المخرج والإعلامي السعودي، طارق أحمد ريري، وكيل وزارة الثقافة والإعلام سابقا، اليوم السبت، والذي يعد من أشهر مخرجي التلفزيون بالمملكة.

ونعت هالة ابنة الإعلامي الراحل والدها عبر موقع "تويتر"، قائلة: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي طارق أحمد ريري.. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ،ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ،فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ،وَادْخُلِي جَنَّتِي

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي “طارق أحمد ريري”

أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته

وإنا لله وإنا إليه راجعون — Hala Tarek Riri هالة طارق ريري (@halariri) November 14, 2020

كما نعاه سفير السعودية في دولة الإمارات، تركي الدخيل عبر حسابه على تويتر، قائلا: "رحم الله طارق ريري رحمة واسعة، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

رحم الله #طارق_ريري رحمة واسعة، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. https://t.co/ORAti5AvkV — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) November 14, 2020

وشارك طارق أحمد ريري في إخراج العديد من الأعمال في التلفزيون السعودي، كما أخرج الكثير من مباريات كرة القدم على القناة الأولى، وعمل وكيلا لوزارة الثقافة والإعلام، ويعد أحد المساهمين في تأسيس قناة "الإخبارية" السعودية إلى جانب مساهماته في بدايات مركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC.

المصدر: وكالات