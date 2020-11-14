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وفاة المخرج التلفزيوني السعودي طارق ريري

مجتمع

وفاة المخرج التلفزيوني السعودي طارق ريري
تويتر
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توفي المخرج والإعلامي السعودي، طارق أحمد ريري، وكيل وزارة الثقافة والإعلام سابقا، اليوم السبت، والذي يعد من أشهر مخرجي التلفزيون بالمملكة.

ونعت هالة ابنة الإعلامي الراحل والدها عبر موقع "تويتر"، قائلة: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي طارق أحمد ريري.. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعاه سفير السعودية في دولة الإمارات، تركي الدخيل عبر حسابه على تويتر، قائلا: "رحم الله طارق ريري رحمة واسعة، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشارك طارق أحمد ريري في إخراج العديد من الأعمال في التلفزيون السعودي، كما أخرج الكثير من مباريات كرة القدم على القناة الأولى، وعمل وكيلا لوزارة الثقافة والإعلام، ويعد أحد المساهمين في تأسيس قناة "الإخبارية" السعودية إلى جانب مساهماته في بدايات مركز تلفزيون الشرق الأوسط MBC.

المصدر: وكالات

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