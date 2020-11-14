مواطن إماراتي يقدم مئات آلاف الوجبات الغذائية مجانا في ظل كورونا

أكدت صحيفة "الإمارات اليوم" أن المواطن الإماراتي، خالد الخويطر، قدم من خلال شركته، وجبات غذائية مجانية لأكثر من 400 ألف شخص في الإمارات، خلال 100 يوم من جائحة كورونا.

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وقال المواطن خالد الخويطر، إن شركته المتخصصة في تجارة الخضراوات والفاكهة، قدمت، بالتعاون مع شريكه محمد الرفاعي، دعما مباشرا للجهات الصحية في المستشفيات والمناطق التي خضعت للحجر، مشيرا إلى أنها "تعمل حاليا على توفير وجبات للمنشآت التي تديرها هيئة الصحة في دبي، والمنشآت الأخرى تحت مظلة الجهات الرسمية".

حيث شملت المبادرة "المرضى في مستشفيات ومراكز العزل على مستوى الدولة، والأطباء، وسكنات العمال".

كما قدم "خدمات لوجستية تمثلت في خدمات نقل، وبرادات، وضعها تحت تصرف الجهات الصحية".

وأشار الخويطر إلى أن "الجائحة أتاحت له الفرصة لرد الجميل للدولة، التي قدمت له كل أشكال الدعم والتسهيلات منذ تأسيس شركته"، مؤكدا أنه "مستعد للوقوف جنبا إلى جنب مع الجهات الرسمية التي تدير أزمة كورونا، حتى تجاوز الظروف الصحية الراهنة".

وأضاف أن "الشركة عملت خلال فترة التعقيم الوطني على توصيل سلال الخضراوات والفاكهة للمنازل، حيث فعلت خدمة الطلب عبر التطبيقات الذكية، أونلاين، وشملت خدماتها الحالات الإنسانية، وغير القادرين، وذوي الدخل المحدود".

ولفت إلى أن شركته حرصت على وضع خطة لحماية عمالها، من خلال توزيعهم على مناطق عدة، "لضمان عدم تفشي الوباء بينهم، وضمان استمرار الخدمة"، مؤكدا أن شركته، بالتعاون مع شريكه محمد الرفاعي، جاهزة لتقديم خدماتها المجتمعية باستمرار، طالما تطلب الأمر ذلك.

وذكر أن الشركة سخرت جهود نحو 4000 عامل لمبادرتها المجتمعية، قدموا خدماتهم لنحو 70 موقعا موزعة على مستوى الدولة.

المصدر: "الإمارات اليوم"

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