المطربة المصرية بوسي تكشف عن سبب هروبها خارج مصر

كشفت المطربة المصرية، بوسي، أمس الخميس، عن أسباب هروبها إلى خارج مصر لما يقرب من 10 أشهر.

وأكدت في لقائها مع برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية أنها ظلت خارج مصر طوال تلك الفترة بعد صدور أحكام ابتدائية ضدها بسبب أزمة شيكات نقدية كان يطالب بها طليقها، الأمر الذي دفعها للهروب خارج مصر لحين حل المشكلة.

وأوضحت بوسي أن أزمة الشيكات تم حلها قبل الأشهر الـ10، ولكن ما أطال فترة هروبها هو جائحة فيروس "كورونا" المستجد، التي جعلتها عالقة خارج مصر بسبب توقف رحلات الطيران حول العالم.

يشار إلى أن أشرف مسعود محامي فطين، الزوج السابق للفنانة المصرية بوسي، صرح في شهر أكتوبر 2019 بأنه صدر في حق الأخيرة قرار من النائب العام المصري بمنعها من السفر بسبب الأحكام الصادرة ضدها.

وأفصحت بوسي في لقائها مع برنامج "معكم" عن مرورها بـ"أسود 3 أيام" في حياتها أثناء فترة هروبها خارج مصر، وهي التي شهدت مرضها دون أن تفصح عن طبيعته، وعدم وجود أي من أهلها بجوارها لكي يساندها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية