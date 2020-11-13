الحبيبة السابقة لأشهر مغني راب روسي تظهر في مصر (صور)

قالت وسائل الإعلام الروسية إن أناستاسيا ريشيتوفا، الحبيبة السابقة لمغني الراب الروسي المشهور تيماتي، ظهرت في مصر مع نجلها لقضاء عطلة لمدة يومين.

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية ذهبت ريشيتوفا في إجازة إلى مصر مع ابنها راتمير، البالغ من العمر سنة واحدة، حيث علقت على صورتها على إنستغرام مع ابنها عند منحدر الطائرة: "مع رجلي من أجل فيتامين-د".

ونشرت عارضة الأزياء الروسية في القصص المنشورة توضيحا لكيفية قضاء عطلتها في مصر، حيث أكدت أنها تأخذ حماما شمسيا، وتأكل الفاكهة، وتسبح.

وعلقت على إحدى صورها قائلة: "تلك الصورة النادرة جدا في ملابس السباحة".

المصدر: وسائل إعلام روسية