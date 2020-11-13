وفاة قاتل متسلسل محكوم بالسجن مدى الحياة بعد إصابته بكورونا

توفي القاتل البريطاني المتسلسل، بيتر ساتكليف، المعروف باسم " The Yorkshire Ripper "، بعد إصابته بفيروس كورونا ورفضه تلقي العلاج.

وساتكليف هو أحد أكثر سجناء المملكة المتحدة شهرة، حيث قتل 13 امرأة على الأقل في شمال إنجلترا في أواخر السبعينيات، وهو محكوم بالسجن لمدى الحياة.

At long last, one of the most evilest men this country has ever produced. Let the rats eat him!



Yorkshire Ripper serial killer Peter Sutcliffe has died, Sky News understandshttps://t.co/IO2y853br2pic.twitter.com/FPVQmwRF2W — Steve Olsson 💎 (@theollyolsson) November 13, 2020

وتوفي ساتكليف في مستشفى جامعة نورث دورهام، بعد أن نقل اليها إثر إصابته بفيروس كورونا وتطور حالته الصحية نحو الأسوأ. كما كان يعاني من عدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك مرض السكري والسمنة.

وبدأ ساتكليف في مهاجمة النساء في أواخر الستينيات، لكن أول جريمة قتل معروفة حدثت في عام 1975 عندما قام بقتل السيدة، ويلما ماكان، البالغة من العمر 28 عاما، وهي أم لأربعة أطفال من ليدز.

وعلى مدى السنوات الخمس التالية، واصل قتل النساء في جميع أنحاء يوركشاير والشمال الغربي من البلاد، وأصبح معروفا باسم " Yorkshire Ripper". ووقتها نصحت الشرطة النساء في بعض المناطق بعدم الخروج بمفردهن في الليل.

The Yorkshire Ripper, Peter Sutcliffe has died.



It is about time.

Evil personified. #YorkshireRipperpic.twitter.com/ehSveso0qc — Kerry 🇪🇺 Pro-EU, (@Rozkez67) November 13, 2020

المصدر: "سكاي نيوز"