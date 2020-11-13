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وفاة قاتل متسلسل محكوم بالسجن مدى الحياة بعد إصابته بكورونا

مجتمع

وفاة قاتل متسلسل محكوم بالسجن مدى الحياة بعد إصابته بكورونا
Reuters
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توفي القاتل البريطاني المتسلسل، بيتر ساتكليف، المعروف باسم " The Yorkshire Ripper "، بعد إصابته بفيروس كورونا ورفضه تلقي العلاج.

وساتكليف هو أحد أكثر سجناء المملكة المتحدة شهرة، حيث قتل 13 امرأة على الأقل في شمال إنجلترا في أواخر السبعينيات، وهو محكوم بالسجن لمدى الحياة.

وتوفي ساتكليف في مستشفى جامعة نورث دورهام، بعد أن نقل اليها إثر إصابته بفيروس كورونا وتطور حالته الصحية نحو الأسوأ. كما كان يعاني من عدد من المشاكل الصحية، بما في ذلك مرض السكري والسمنة.

وبدأ ساتكليف في مهاجمة النساء في أواخر الستينيات، لكن أول جريمة قتل معروفة حدثت في عام 1975 عندما قام بقتل السيدة، ويلما ماكان، البالغة من العمر 28 عاما، وهي أم لأربعة أطفال من ليدز.

وعلى مدى السنوات الخمس التالية، واصل قتل النساء في جميع أنحاء يوركشاير والشمال الغربي من البلاد، وأصبح معروفا باسم " Yorkshire Ripper". ووقتها نصحت الشرطة النساء في بعض المناطق بعدم الخروج بمفردهن في الليل.

المصدر: "سكاي نيوز"

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