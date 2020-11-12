الكويت.. ضبط شاب تعمد دهس 3 أشخاص إثر خلاف بينهم (فيديو)

أوقفت الأجهزة الأمنية في الكويت شابا تعمد دهس 3 أشخاص بمواقف جمعية الجابرية إثر خلاف سابق بينهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي تعليقا على الحادثة: "تم ضبط المعتدي بعد البحث والتحري وتحديد هويته، حيث تبين أنه حدث وكان على خلاف مع الأشخاص الذين دهسهم وحاول الاعتداء عليهم بالضرب بعد ملاحقتهم بالقرب من الجمعية".

الإعلام الأمني: ضبط قائد مركبة قام بدهس ثلاثة اشخاص في منطقة الجابرية pic.twitter.com/cDtD182Cy1 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) November 12, 2020

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا موثقا للحادثة، ويظهر فيه لحظة دهس السيارة للشبان ثم ملاحقتهم من قبل صاحب السيارة، وشخص آخر كان برفقته إلى أحد المحلات للاعتداء عليهم بالضرب.

وأحالت الأجهزة الأمنية المعتدي إلى جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

المصدر: وكالات