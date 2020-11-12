زعيم تركمانستان يكشف النقاب عن تمثال كلب ذهبي عملاق

كشف رئيس تركمانستان، قربان قولي بيردي محمدوف، النقاب عن تمثال ذهبي لسلالة الكلاب المفضلة لديه، ويبلغ طوله 19 قدما ويقع في منطقة سكنية في العاصمة عشق أباد.

ويوجد في أسفل التمثال شاشة تلفزيونية LED تعرض لقطات فيديو لسلالة كلاب ألاباي، ولم تعرف ما هي تكلفة هذا التمثال الفريد.

وخلال إزاحة الستار، تسلم صبي صغير كلب ألاباي، الذي تم إدراجه رسميا كإرث وطني لتركمانستان، إلى جانب السجاد المصنوع يدويا وسلالة Ahal Teke من خيول السباق.

Meanwhile, Turkmenistan’s president Gurbanguly Berdymukhamedov has just unveiled a gisnt statue of his favorite dog pic.twitter.com/NSlIlXbAoH — Piotr Zalewski (@p_zalewski) November 12, 2020

المصدر:BBC