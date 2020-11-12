مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة مشاهدة راقصة في مدرسة

قال مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي راجح صابر الطيب، تعليقا على مشاهدة راقصة داخل مدرسة أنه تم إحالة مدرس ومدير المدرسة للتحقيق ثم إحالتهم للنيابة الإدارية.

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وأضاف الطيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، أن تم نقل معلم الفصل لديوان عام الوزارة لحين إنتهاء التحقيق، وبالنسبة للطلبة فتم فصلهم 15 يوما، معقبا: "المظهر كان مسيئًا للمعلم فى المقام الأول الذى يعتبر رمزًا وقدوة، وكذلك للطلاب".

وعن الراقصة لوردينا التى كان يشاهدها المعلم بصحة الطلاب، رد قائلا: "أنا ما أعرفهاش، ولما أسمع عنها"، مشيرا إلى أن المدرس تحدث بأنه عندما دخل الفصل وجد الطلاب يشغلون مقطع رقص، طلب منهم إغلاق هذا المقطع، معقبا: "ما حدث مرفض شكلا وموضوعا".

وكان رواد مواقع التواصل، تداولوا مقطع فيديو لمشاهدة طلاب في مدرسة الشهيد خيرت القاضي، الثانوية بإدارة نجع حمادي بمحافظة قنا رقصة الفنانة الاستعراضية البرازيلية لورديانا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية