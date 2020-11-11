مسن ألماني يقتل زوجته "بدافع الحب".. بعد زواج استمر 70 عاما

اعترف مسن ألماني يبلغ من العمر 92 عاما أمام محكمة مدينة فورتسبورغ بقتل زوجته المريضة بدافع "الحب"، وذلك بعد زواج دام نحو 70 عاما.

وقال المتهم في بيان تلاه محاميه: "توليت رعاية زوجتي بأفضل ما يمكنني على مدار سنين".

ومن جهته، أكد المحامي أن موكله لم يتصرف بدافع الأنانية أو العداء، بل بدافع الحب.

وأشار إلى أنه كان الرجل يعتني بزوجته تقريبا على مدار الساعة، ولم يكن يتلقى مساعدة سوى من مركز اجتماعي مرتين أسبوعيا.

وكان الرجل يشعر باليأس، لأن رعاية زوجته أجهدته ولم يكن يريد لها أن تذهب إلى دار رعاية المسنين واتفقا على الموت معا.

وحسب بيانات الادعاء العام، قام المتهم في 3 نوفمبر 2019 بقتل زوجته خنقا بالبطانية.

ويفترض الادعاء أيضا أن الرجل تصرف بدافع اليأس لأنه وزوجته لم يستطيعا إقامة حياة مشتركة في صحة واستقلال ومن ثم فشلت محاولة انتحار الرجل بعدما قتل زوجته.

وقال المدعي العام: إن الرجل يجب أن يحاسب بتهمة ضرب أفضى إلى موت دون اعتباره قاتلا، مشيرا إلى أنه يرجح وجود حالة اكتئاب حاد وراء الجريمة وأنه يميل بسبب ذلك إلى أن المسؤولية الجنائية للمتهم منقوصة.

ولم يكن للزوجين أبناء ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى يوم الخميس.

المصدر: وكالات