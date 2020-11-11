مصر.. دار الإفتاء تعلن عن شرط واحد يسمح بتعدد الزوجات

قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن تعدد الزوجات في الإسلام مسموح ولكن بشرط واحد.

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وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية: "الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، وكذلك سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال من كان قادرا على العدل وعنده من المال ما يكفى لإعالة أكثر من زوجة وعنده ما يتمكن به من العدل وعدم الظلم فالتعدد مباح إلى 4 نساء".

وأضاف وسام: أما إذا كان هذا التعدد يترتب عليه ظلم وهجر المرأة الأولى كما نرى فى كثير من المشاكل التى تعرض علينا فى دار الإفتاء المصرية، أنه كان هذا التعدد لهوى فى النفس ولمجرد النزوة وأنه يترتب عليه ظلم للنساء فلا ينصح فى مثل هذه الأمور الزواج مرة أخرى وإن كان فى ذاته صحيحا.

وختم: "من استطاع الباءة وكان فى حاجة إلى ذلك وكان قادرا على العدل بين الزوجات فلا بأس ولا يمنعه الإسلام من ذلك، أما من كان غير قادر وغير عادل فإننا لا ننصحه بالإقبال على مثل هذا الأمر حتى يكون قادرا عليه ويواجه به المجتمع ولا يجعله فى السر ولا يمنعه الإسلام حينئذ من هذا التعدد".

المصدر: دار الإفتاء المصرية