أول تعليق من رجل الأعمال المصري هاني سعد زوج الفنانة التونسية درة بعد الشائعات الأخيرة (صورة)

علق رجل الأعمال المصري هاني سعد زوج النجمة التونسية درة بطريقة غير مباشرة على تداول الكثير من الشائعات بعد زواجه، وأشار إلى أنه لم يطلق زوجته الأولى.

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ورد سعد بطريقة غير مباشرة عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، ونشر صورة من حفل زفافه معلقا: "عندما يحين لروحين الالتقاء بمكان، فإن التوقيت والظروف كلها غير معنية، فجأة يصبحوا مغناطيسا لبعضهم البعض، وعلي الرغم من جهودهم لمحاربته فإن الكون كله يتلاعب بطريقة ما بكل شيء لصالحه.. وفي تلك اللحظة عندما يستسلموا أخيرا ، يولد حب جديد".

وكانت النجمة درة قد حسمت الشائعات حول أنها الزوجة الثانية في اليوم التالي لزفافها، مؤكدة أن زوجها مطلق و أراد أن يبدأ حياته من جديد معها.

وتسبب زواج رجل الأعمال المصري والفنانة التونسية في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول صور لهاني سعد بصحبة زوجته الأولى وأولاده وأنه تزوج عليها الفنانة التونسية.

المصدر: اليوم السابع