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مصر.. عزت العلايلي يعلق على وصفه محمد رمضان بـ"مريض شهرة"

مجتمع

مصر.. عزت العلايلي يعلق على وصفه محمد رمضان بـ
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علق الفنان عزت العلايلي، على ما نسب إليه من تصريحات بشأن هجومه على الفنان محمد رمضان، ووصفه بأنه مريض شهرة.

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وقال العلايلي، لصحيفة "الوطن" المصرية، إنه ليس ممثلا صغيرا كي يدلي بمثل هذه التصريحات، مضيفا: "الكلام ده يقوله الناس الصغيرة مش أنا".

وأبدى العلايلي سعادة بالغة إزاء تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته السادسة والثلاثين، مؤكدا أن احتفاء زملائه الفنانين بتكريمه أسعده بشدة.

وتعرض الفنان عزت العلايلي لموقف محرج عند حديثه عن مدير التصوير محسن أحمد، في ندوة تكريم الأخير بمهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته السادسة والثلاثين.

وقال العلايلي إنه كان يتمنى أن يتعاون مع محسن أحمد على مدار مشواره، إلا أن هذه الأمنية لم تتحقق، ليقاطعه محسن قائلا: "أنا اتشرفت يا أستاذ إني اشتغلت معاك في فيلم الفأس في الرأس"، إلا أن العلايلي لم يتذكر هذا الفيلم.

وانطلقت ندوة تكريم مدير التصوير محسن أحمد، داخل قاعة عزت العلايلي بأحد الفنادق الكبري بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

المصدر: الوطن

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