مصر.. قرار نهائي ضد الطالبين والمسؤولين داخل مدرسة بعد عرض فيديو الراقصة

قرر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا في مصر صبري خالد، فصل طالبين 15 يوما، وإحالة مدير مدرسة ومعلم ومشرف إلى النيابة الإدارية، بسبب فيديو للراقصة لورديانا داخل الفصل.

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وكان راجح الطيب، مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي، قرر نقل معلم الرياضيات الذي شهد واقعة مشاهدة فيديو، رقصة لورديانا، مع الطالبين على الفيديو داخل الفصل إلى مبنى الإدارة، لحين الانتهاء من التحقيقات، كما قرر تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطالبين.

وأضاف الطيب أنه "بناء على توجيهات الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تمت إحالة مدير مدرسة الشهيد خيرت القاضي بنجع حمادي، ومدرس ومشرف الدور وطالبين للتحقيق، في واقعة فيديو رقص للراقصة لورديانا، داخل المدرسة".

وأضاف الطيب، أن الشؤون القانونية ستحقق في الموضوع، لتوقيع العقوبات اللازمة، بعد ثبوت الواقعة.

وكان رواد مواقع التواصل، تداولوا مقطع فيديو لمشاهدة طلاب في مدرسة الشهيد خيرت القاضي، الثانوية بإدارة نجع حمادي بمحافظة قنا رقصة الفنانة الاستعراضية البرازيلية لورديانا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية