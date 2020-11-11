أشهر كلمتين في روسيا هذا العام

قال معهد "بوشكين" الحكومي للغة الروسية بموسكو، إن "العزلة الذاتية"، و"التصفير"، تعتبران الكلمات الرئيسية والأكثر استخداما في عام 2020.

ونقلت "تاس"، عن الدكتور في العلوم اللغوية ميخائيل أوسادشي، الذي يترأس مشروع "كلمة السنة" في المعهد المذكور، أن مجموعة من المختصين قامت باختيار المواضيع الأكثر مناقشة هذا العام.

وجاءت في مقدمة القائمة: المواضيع المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وبتعديلات الدستور الروسي. ومن ثم تم تحليل كتل النصوص، وعلى أساس ذلك تحديد العبارة الأكثر استخداما هذا العام، "العزلة الذاتية".

في وقت سابق، حدد استطلاع أجراه موقع Rabota.ru، الإخفاقات والفشل التي يربطها المواطنون الروس بعام 2020.

وتبين من الدراسة، أن كل خامس من بين المشاركين (21٪)، يرى أن وباء الفيروس التاجي هو أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل في حياته، و 27٪ من المواطنين الذين شاركوا في الاستطلاع، يربطون فشلهم بأحداث أخرى في العام الماضي.

المصدر: RT