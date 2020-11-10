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متحول جنسيا يفوز في مسابقة لملكات الجمال بنيوزيلندا (صور)

مجتمع

متحول جنسيا يفوز في مسابقة لملكات الجمال بنيوزيلندا (صور)
Sputnik
صورة أرشيفية
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أعلنت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن متحولا جنسيا فاز لأول مرة بمسابقة "ملكة جمال إنتركونتيننتال" في نيوزيلندا.

والفائزة أرييل كيل، تبلغ من العمر 26 عاما، وولدت في الفلبين لكنها نشأت وترعرعت في أوكلاند في نيوزيلندا وحصلت على شهادة عليا في تصميم الأزياء. 

في عام 2017 بدأ أرييل كيل عملية تحوله الجنسي وعارضت عائلته ذلك ووجهت له إنذارا بأنه يجب وقف العلاج بالهرمونات أو مغادرة منزل العائلة وفي نفس المساء، حزم أغراضها وغادر.

وفي عام 2020، سافر إلى تايلاند لإجراء جراحة تغيير الجنس وكلفته العملية 15 ألف دولار نيوزيلندي.

المصدر: لينتا رو

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