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مطرب مصري مشهور يثير الجدل بإعلان وفاة شقيقته وهي حية ترزق (صورة)

مجتمع

مطرب مصري مشهور يثير الجدل بإعلان وفاة شقيقته وهي حية ترزق (صورة)
Reuters
مصر
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أثار الفنان الشعبي المصري عبد الباسط حمودة حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن عن وفاة شقيقته شادية.

مطرب مصري مشهور يثير الجدل بإعلان وفاة شقيقته وهي حية ترزق (صورة)عبد الباسط وشقيقته
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وقال عبد الباسط إن شقيقته توفيت في أحد مستشفيات الصدر في العباسية، لكن المفاجأة هي أن أبناء شقيقته أعلنوا أن والدتهم على قيد الحياة، متهمين خالهم بالتدليس.

ولكن عبد الباسط أوضح أنه كان يؤدي واجب العزاء في وفاة سيدة يعتبرها مثل أخته، لكن أخته الحقيقية على قيد الحياة.

وأكد أنه لم يقصد بقول "التي توفيت أخته" شقيقته الكبيرة، ولكن البعض فهم قصده خطأ، وقال: "كل المسلمين أخوات، والناس عارفة أن الست دي بتعامل معاها زاي اختي والكل بيحبها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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