الزوج الأسبق للفنانة المصرية عبلة كامل ينفي إصابتها بمرض خطير

كشف الفنان المصري القدير أحمد كمال، زوج النجمة عبلة كامل الأسبق، عن حقيقة إصابتها بمرض خطير، بعد تداول شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

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وقال كمال في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" المصرية، إن الفنانة حالتها الصحية جيدة للغاية، ولا تعاني من أي أمراض مثلما ذكر البعض، واصفا ما كتب عنها "بالكذب والخداع".

وأضاف كمال أنه "فوجئ بهذه الأخبار الكاذبة على السوشيال ميديا مثل باقى الناس، وهو ما جعل هاتفه لا يتوقف عن المكالمات الهاتفية للاطمئنان على والدة ابنتيه".

وتابع كمال، أن الفنانة عبلة كامل ستعود للوسط الفني قريبا، ولكنها تنتظر فقط السيناريو الجيد، مضيفا: "حسبي الله ونعم الوكيل فيمن يطلقون حولها الشائعات الكاذبة".

المصدر: اليوم السابع