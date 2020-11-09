الكشف عن الحالة الصحية للفنان المصري فايق عزب

كشفت زوجة الفنان المصري فايق عزب عن تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد إصابته بفيروس كورونا، منذ 4 أيام.

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وقالت وفقا لجريدة "اليوم السابع" المصرية إنه يتواجد حاليا بالرعاية المركزة ويتلقى العلاج داخل مستشفى العجوزة.

وأضافت "فايق عزب ما زالت حالته الصحية كما هي، بطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل".

وكانت زوجة الفنان فايق عزب كشفت عن إصابة زوجها بفيروس كورونا وهو خاضع للعزل الصحي في مستشفى العجوزة الذي تتواجد فيه الفنانة نشوى مصطفى أيضا.

وتابعت، "كان بيخضع للعلاج الطبيعي منذ فترة بعد ضغط الغضروف على النخاع الشوكي، حتى أصيب بفيروس كورونا ولا نعلم من الذهاب للمستشفيات أم من الزيارات التي تزوره، ولكن وزارة الصحة لديها اهتمام كبير ووضعته بالرعاية المركزة ووفرت مرافق من داخل المستشفى معه".

وكان الناقد الفني المصري، مجدي الطيب، قد كشف يوم أمس الأحد، إصابة الممثل فايق عزب بمرض "مارسا".

وقال الطيب، في منشور على حسابه في "فيسبوك" وضع فيه صورة عزب، "يعيشون بيننا، فلا تتجاهلوا تاريخهم وتذكروا ما قدموه لنا، فايق عزب، الجميل، وأنا في غرفة العناية التي أرقد فيها بمستشفى العجوزة، أحد مستشفيات العزل الحكومي للمصابين بفيروس كورونا، فوجئت بأن الفنان القدير فايق العزب يرقد على بعد خطوات مني، وبسؤالي عما إذ كان مصابا بالكورونا، علمت، في مفاجأة لم تخطر لي على بال، أنه مصاب بمرض اسمه مارسا، وبتحققي من هذا المرض الغريب، علمت أنه نوع من الجراثيم التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية، ومع التقدم الطبي تم إثبات بعض أنواع المضادات الحيوية التي تساعد في علاجها، وهو مرض انتشر عام 2007، وتسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تماما لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية