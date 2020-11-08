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السعودية.. ضبط مستودع للمراتب المغشوشة وهروب عماله - فيديو

مجتمع

السعودية.. ضبط مستودع للمراتب المغشوشة وهروب عماله - فيديو
المستودع المخالف - السعودية
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ضبطت بلدية البطحاء بالرياض مستودعا اتخذ منه عمال مخالفون مقرا لغش المراتب والإسفنج، بترميمها وتغليفها وإعادة بيعها على أنها جديدة.

وأشارت مصادر مطلعة في البلدية إلى أن المراقبين التابعين لها شكوا في سيارة محملة بمراتب وإسفنج مستعمل، وبعد عملية متابعتها دخلت لأحد المستودعات، وعقب مداهمتهم تم اكتشاف المخالفة.

وعملت الفرق على ضبط ومصادرة أكثر من ألف مرتبة سرير مغشوشة في الموقع قبل بيعها في السوق، فيما فر العمال من الموقع.

المصدر: "سبق"

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