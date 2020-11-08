صاحب واقعة السمكة: وضعتها بفمي لاصطياد أخرى فسقطت إلى قصبتي الهوائية

روى داهش فايد حامد الصياد من قرية كفر منصور التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف المصرية، قصة ابتلاعه سمكة سقطت في قصبته الهوائية وكادت تقتله.

وقال الصياد صاحب واقعة ابتلاع سمكة، أنه دائم الاصطياد بجوار المجرى المائي لنهر النيل من خلال الغوص لاصطياد الأسماك بجوار الجرف.

وقال فايد البالغ 60 عاما: "نجحت في اصطياد سمكة وأثناء خروجي لوضعها في الصندوق وجدت سمكة أخرى، فوضعت الأولى في فمي للإمساك بالأخرى إلا أنها سقطت في القصبة الهوائية، وفقدت الوعي ولم أشعر بشيء إلا في المستشفى".

وأكد الصياد، أنه دائم القيام بهذه الحركة ووضع الأسماك في فمه أثناء الصيد، إلا أن السمكة التي وضعها في فمه كانت صغيرة للغاية فسقطت في القصبة الهوائية.

ونجح الأطباء أمس السبت في استخراج سمكة حية من داخل القصبة الهوائية للصياد.

المصدر: اليوم السابع