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إيران.. تداول فيديو لواعظ يرقص بمعيّة محجبة في حفل مختلط

مجتمع

إيران.. تداول فيديو لواعظ يرقص بمعيّة محجبة في حفل مختلط
KHAMENEI.IR / AFP
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أثار مقطع فيديو في إيران غضب وجدل المتابعين، يوثق حفلا مختلطا حضره واعظ إيراني رقص بمعيّة امرأة محجبة وضمّها كثيرا في رقصة وصفها البعض بـ"الهستيرية".

وبدا الواعظ في الفيديو الذي نشر على موقع "تيك توك" وكأنه بحالة غير طبيعية، حيث كان يرقص بشكل غريب وهستيري، ويفتح عباءته ويضم المرأة المحجبة إلى أحضانه وهو ما يجرمه القانون في إيران.

وذكر نشطاء أن الحفل كان عائليا، وأن رجل الدين لم يكن يحتفل بعيد الهالوين، وهو ما تمنعه سلطات بالبلاد.

المصدر: RT

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