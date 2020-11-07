 أوديسا تعلن الحداد على ميخائيل جفانيتسكي

أعلنت مدينة أوديسا، 7 نوفمبر يوم حداد على وفاة الكاتب الساخر وحامل لقب فنان الشعب لروسيا وأوكرانيا ميخائيل جفانيتسكي، الذي كان مواطنا فخريا في هذه المدينة.

وجاء في بيان، صدر عن مجلس المدينة: "توفي ابن أوديسا الفذ، الذي مجّد المدينة في كل العالم، المواطن الفخري لأوديسا، فنان الشعب الأوكراني، رئيس النادي العالمي لمواطني أوديسا، الكاتب الساخر ميخائيل ميخائيلوفيتش جفانيتسكي، ولذلك تم إعلان يوم 7 نوفمبر 2020 في أوديسا كيوم حداد".

في يوم 6 نوفمبر، ذكرت الأنباء أن الكاتب الساخر ميخائيل جفانتسكي، توفي عن عمر ناهز 86 عاما.

ولد جفانتسكي في 6 مارس 1934 في أوديسا. ونال لقب فنان الشعب في روسيا عام 2012.

المصدر: إنترفاكس