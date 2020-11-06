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الكويت.. القبض على طبيب مصري دهس زوجته بالسيارة

مجتمع

الكويت.. القبض على طبيب مصري دهس زوجته بالسيارة
Reuters
شرطة في الكويت
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أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بأن دوريات النجدة تمكنت من القبض على طبيب مصري، بتهمة الشروع في قتل زوجته دهسا.

وقالت الصحيفة إن عمليات الداخلية تلقت بلاغا عن حادث دهس في منطقة ميدان حولي، وعندما انتقل رجال النجدة إلى مكان الحادث اكتشفوا أن الحادث كان دهسا متعمدا من قبل زوج وهو طبيب مصري لزوجته.

وبينت التحقيقات أن سبب الدهس كان نشوب خلاف بينهما، حيث غادرت الزوجة المنزل ليسارع الزوج خلفها ويدهسها.

ونجحت فرق الإسعاف في نقل الزوجة إلى مستشفى مبارك وهي في حالة غير مستقرة، فيما تم توقيف الزوج، على أن توجه له تهمة الشروع في القتل.

المصدر: "الأنباء" الكويتية

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