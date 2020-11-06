مصر.. ربة منزل تكتشف بالصدفة أنها موظفة بوزارة الري منذ 10 سنوات!

تقدمت ربة منزل مصرية بمحافظة الدقهلية ببلاغ إلى النيابة الإدارية، بعد أن اكتشفت بالصدفة أنها مسجلة موظفة منذ 10 سنوات في وزارة الري.

وكشفت أسماء السيد الشحات 32 سنة، وهي ربة منزل من قرية البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أنها عندما ذهبت إلى مكتب التأمينات لتبحث سبب رفض طلبها للحصول على معاش تكافل وكرامة لطفلها المعاق أخبرها الموظف بأنها موظفة.

وقالت أسماء، إنها اعتقدت أن هناك تشابها في الأسماء، خاصة أنها لم تحصل على أي وظيفة طوال حياتها وأنها سعت أكثر من مرة للحصول على وظيفة لها أو لزوجها بعد حصولهما على الدبلوم الفني، إلا أن هذا لم يحدث مطلقا.

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وأضافت: "توجه زوجي عبد الخالق السيد رزق، إلى مكتب التأمينات الحكومية من جديد، وقدم بياناتي واسمي الخماسي، وبطاقة الرقم القومي، فوجدها متطابقة مع بياناتي بالكامل، بما فيه اسم الأم وهنا شعرت بأن هناك حالة من التزوير تتم".

اليوم السابع

ولفتت إلى أن زوجها حصل على نسخة من بيانات التأمينات "برنت" فوجد زوجته من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بالإدارة المتكاملة لهندسات ري أرمنت، بمحافظة قنا، ومؤمنا عليها منذ العام 2010، أي منذ 10 سنوات، وتم تثبيتها في العمل بتاريخ 29/10/2015 أي منذ 5 سنوات.

ونفت أسماء أن يكون هذا الكلام حقيقى جملة وتفصيلا، وقالت: "أنا عمري ما سافرت لمحافظة قنا أو أي محافظة في الصعيد ولا أعلم عن موضوع الوظيفة شيئا، وتساءلت كيف يتم صرف المرتب؟".

وأوضحت أنها مستعدة أن تتسلم العمل وتسافر من أجل مساعدة نجلها، وطلبت بالتحقيق في الموضوع لمعرفة تفاصيل الواقعة بالكامل.

المصدر: "اليوم السابع"